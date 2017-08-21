川台學生體驗手作 文創園區兩岸各有各調

兩岸參與「蜀意我創」川台文創體驗營的學生走訪成都的西村創意產業園。（記者李怡芸攝）

台灣學生陳子耀在蓉體驗手作木梳。（記者李怡芸攝）

「蜀意我創」川台學生文化創意體驗營的學生，21日赴成都西村創意產業園參觀並分組體驗了手作皮件、陶藝、黑白膠片冲洗和木藝創作。相較於台灣的文創園區，部分學生認為「西村」將刺青等次文化納入頗具特色，且這裡體驗手作的民眾，年齡層較低，甚為可喜。

川台學生參觀西村手作體驗空間「造物圈」，本身是主修視覺傳達的高雄樹德科大學生張凱程表示，自己在台灣也曾在博二特區嘗試過手作精工，感覺文創園區裡的手作空間往往有聚焦的效果。觀察成都西村創意產業園，他認為和台灣的文創園區風氣有些不同。「來這裡的小朋友蠻多，顯示家長有意願讓孩子從小體驗手作，愈小接觸，也愈能讓小孩子的想像和創意自由豐富。」

張凱程尤其對於「西村」內有刺青工作室感到驚豔，「感覺是門戶大開」，各種文化和年齡層在此都可被接納或找到共鳴。

首次挑戰木工的台灣世新大學觀光系學生陳子耀則說：「比想像中困難呢！」比較兩岸的文創園區，他感覺：「台灣的似乎更商業一些！」

(旺報)