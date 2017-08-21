大陸國台辦：高度讚賞新黨反對台獨

針對新黨20日舉辦24周年黨慶大會，提出新黨路線新論述，新黨主席郁慕明表示，「要為和平統一，振興中華向前邁進」。

大陸國台辦發言安峰山今天(21)表示，新黨成立24年來，一直主張兩岸和平統一，堅定堅持一個中國、反對「台獨」，我們對此高度讚賞。

他說，「我們願與包括新黨在內的一切堅持一個中國原則、擁護祖國統一、反對台獨的台灣政黨、團體、組織及人士，保持溝通，加強對話，共同推進兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定，共謀祖國和平統一和中華民族偉大復興。」

(中時)