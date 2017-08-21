陳抗是表達民眾訴求 李富城：這就是民主!
2017台北世大運於19日晚間舉行開幕典禮，遭陳抗團體一度阻斷多國選手進場，許多網友撻伐，在台灣難得舉行國際運動賽事時搗亂，根本是「國恥」。不過，氣象主播李富城臉書轉貼的文章表示，世大運的陳抗根本不算什麼，太陽花學運還曾經攻佔立法行政兩院!
轉貼的文章提到：2009年台北聽奧於小巨蛋正式揭幕，有「獨派團體」闖進小巨蛋非陳情區域，手持「Taiwan Independence」、「馬英九下台」的牌子，並與警方發生肢體衝突；2016年巴西里約奧運開幕，當地民眾也是抗議聲浪不斷，群眾更在會場外焚燒志工衣服和巴西國旗、並且引爆煙霧彈，警方甚至動用催淚彈驅離！今年7月德國剛舉行G20峰會，全球領袖群集，抗議遊行隊伍大喊「反對資本主義」，高舉寫著「粉碎20國集團（G20）」與「歡迎來到地獄」等標語，也與警方衝突。更不用說2014年發生在台灣的太陽花學運，成員們更占領立法、行政兩院，造成社會紛亂；相較之下，這次在世大運開幕典禮陳抗，對蔡英文政府來說，真的不算什麼。
李富城說道，民主的可貴就在這裡，否則也不會選出一個缺電的無能政府。
(中時電子報)
文章來源：李富城臉書
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