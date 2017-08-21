陳抗是表達民眾訴求 李富城：這就是民主!

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陳抗
台北世大運19日晚間在台北田徑場舉行開幕式，台北小巨蛋外一度因為反年改團體抗議導致多國代表團選手無法及時入場。（中央社）

2017台北世大運於19日晚間舉行開幕典禮，遭陳抗團體一度阻斷多國選手進場，許多網友撻伐，在台灣難得舉行國際運動賽事時搗亂，根本是「國恥」。不過，氣象主播李富城臉書轉貼的文章表示，世大運的陳抗根本不算什麼，太陽花學運還曾經攻佔立法行政兩院!

轉貼的文章提到：2009年台北聽奧於小巨蛋正式揭幕，有「獨派團體」闖進小巨蛋非陳情區域，手持「Taiwan Independence」、「馬英九下台」的牌子，並與警方發生肢體衝突；2016年巴西里約奧運開幕，當地民眾也是抗議聲浪不斷，群眾更在會場外焚燒志工衣服和巴西國旗、並且引爆煙霧彈，警方甚至動用催淚彈驅離！今年7月德國剛舉行G20峰會，全球領袖群集，抗議遊行隊伍大喊「反對資本主義」，高舉寫著「粉碎20國集團（G20）」與「歡迎來到地獄」等標語，也與警方衝突。更不用說2014年發生在台灣的太陽花學運，成員們更占領立法、行政兩院，造成社會紛亂；相較之下，這次在世大運開幕典禮陳抗，對蔡英文政府來說，真的不算什麼。

李富城說道，民主的可貴就在這裡，否則也不會選出一個缺電的無能政府。

(中時電子報)

文章來源：李富城臉書

關鍵字：世大運開幕警方李富城立法
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