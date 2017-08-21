高雄市府推動第二期臨海汙水廠與再生水廠建設
繼鳳山溪汙水處理廠放流水再生計畫後，高雄市21日與內政部、經濟部簽署第2座再生水廠、臨海汙水處理廠放流水回收再利用計畫，也是國內第一座促參法BTO辦理再生水廠。雖然水價較高，但經濟部次長楊偉甫說「水質掛保證」。
市長陳菊與內政部次長林慈玲、經濟部次長楊偉甫在市府共同簽署合作意向書，陳菊特別感謝中央大力支持，10年來幫忙高雄很多，例如高雄14座滯洪池可蓄洪300萬噸，幾座汙水處理廠總經費318億。尤其，120年高雄每天用水缺口達23萬噸，汙水回收可滿足產業用水需求，助益很大。
林慈玲則說，內政部出資逾九成，因為中央與地方是夥伴關係，且高雄推動的態度最積極，鳳山溪廠明年就可取水，樂見臨海案能提供更充沛水源。
目前工業用水每度12元，再生水18.8元，水價雖然較高，但楊偉甫掛保證，並強調未來透過重金屬分離後，水可第三次再利用。
水利局長蔡長展指出，臨海汙水廠與再生水廠共同建設採促參法BTO方式辦理，規畫第一期建設汙水處理廠日處理量為5萬噸，可產生3.3萬噸再生水，供應臨海工業區內中鋼、中油、李長榮化工、李長榮科技、中石化等5家工廠。
未來可擴建至日產6萬噸之再生水做為周邊未來產業發展永續水源。預估總經費40.3億元，將由內政部營建署補助92%，高市府自籌8%，預計106年底報中央核定規劃案，107年中旬完成招商，期能於111年正式運轉。
水利局表示，再生水發展條例規範下，經濟部預計今年10月公告「水源供應短缺之虞地區」，高雄將被列為首波名單，未來境內新設廠或舊廠擴增產線，用水量超過3千噸，工業用水須強制使用50%以上再生水。
(中時)
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