七月鬼門開 飛舞金紙化身藝術品超吸睛！

「私訊 傳遞」以飛舞的金紙為創作主題，跟農曆七月很應景，現正在鶯歌陶博館3樓特展室展出。(陶博館提供)

飛舞的金紙在空中定住相當吸睛，維妙維肖的金紙竟然是陶瓷做的！(陶博館提供)

明天就是農曆七月一日，台灣民間信仰裡認為，這個月也是屬於「好兄弟」的月分，超市、量販店早已祭起中元普渡特惠消息，大堆祭品與紙錢是中元普渡少不了的畫面，有意思的是，今年出現了以金紙為主題的藝術品，非常吸睛。

結合傳統信仰與藝術，陶藝家侯春廷把金紙在金爐口被吸入的動態畫面化身陶藝作品，獲得「2017台灣陶藝獎」，作品正在鶯歌陶博館展出，到鶯歌在地小旅行值得一逛。

這件作品名為「私訊 傳遞」，創意來自侯春廷經常陪伴媽媽到廟裡拜拜，看到年輕人也會到廟裡祈福，他觀察到，現代人多用智慧裝置傳遞訊息，而傳統金紙則是向另一世界做溝通，傳統與科技在訊息傳遞上有異曲同工之妙，因而啟發創作靈感。

侯春廷表示，為了完成這件作品，燒製上百片的陶瓷金紙做測試，還要揣摩金紙飛起來的動態感，試了很久才大功告成。第一次看到金紙主題做為藝術作品展出，觀展民眾覺得相當新鮮有趣並且記憶深刻。「私訊 傳遞」展出時間自即日起至107年1月14日止，喜歡展覽的人可搶鮮觀展。

(中時)