庄頭藝穗節登場，戲迷大飽眼福

戲迷有福了，明華園天字團在庄頭藝穗節要演出多場好戲。（文化局提供）

明華園天字團演出，台下座無虛席。（文化局提供）

從廳堂走入社區廟埕的庄頭藝穗節又來囉！周末在田寮區大南天福德祠廣場熱鬧登場，鄉親攜老扶幼一起去廟埕看戲。文化局表示，今年推出41場次，上山下海入林到城市每個角落，市民不必走入廳堂就可聆賞歌仔戲、豫劇、親子劇、音樂會。

明華園天字團20日晚間的演出是第二場，天氣雖熱，卻擋不住老少戲迷看戲的熱情，隨著劇情高潮迭起，掌聲不斷。

庄頭藝穗節全都是戶外場，今年為了回應觀眾們口碑，展現表演藝術的多元性，規畫了「庄頭歌仔戲」、「庄頭親子劇」「庄頭豫劇」、「庄頭音樂會」等四大系列節目。

包括春美歌劇團、明華園天字戲劇團、勝秋戲劇團、明華園日字戲劇團、奇巧劇團、藝人歌劇團、淑芬歌劇團、尚和歌仔戲劇團等8大劇團等歌仔戲22場。

另有豆子劇團、蘋果劇團帶來大人小孩都愛的6場囝仔戲；還有台灣豫劇團帶來3場的「快打三國」，以目前最夯的線上遊戲為題材，結合大家耳熟能詳的三國故事，一起融入生動活潑的劇中世界。

10場庄頭音樂會則有薪傳打擊樂團、高雄市管樂團以優美輕快的打擊樂、管弦樂器，高雄室內合唱團也首度加入唱出動人旋律，讓音樂的美妙飄入秋天微涼的夜晚。

文化局表示，從8月起到11月止，每周六、日在高雄25區域演出41場次，各場次時間、地點及演出主題請至文化局官網及各行政區查詢。

(中時)