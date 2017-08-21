紀念懶人日 哥倫比亞人大喇喇睡街頭

8月20日是世界懶人日，哥倫比亞人乾脆把床墊和吊床搬到大街上，大喇喇睡在上面，希望世人重視壓力過大對身心的影響，並呼籲勞工放慢腳步。

哥倫比亞西北部的伊塔圭（Itagui）從1985年起每年慶祝懶人日。該市人口約20萬，有蓬勃的商業和工業。但32年前，居民孟多雅（Carlos Mario Montoya）認為這座城市不該一味歌頌忙碌，也該放慢步調、享受生活。

主辦單位表示，世界懶人日的慶祝活動還包括睡衣比賽、枕頭雜耍大賽、四輪床推床競速比賽。

(中時)