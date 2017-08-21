李長榮實業涉虛報空汙費 遭判沒收1127萬餘元
李長榮實業位於屏東新園鄉製桶工廠，去年遭查出涉嫌虛報空汙費，以降低公司成本，屏東地院21日依共同詐欺得利等罪，一審判決策業務經理葉國雄3年徒刑；其他包括新園廠長郭建裕、會計陳香怡及倉管物料管理員方俊仁等人，判處1年6月至1年2月徒刑不等，3人得以緩刑。
葉國雄另涉及空汙罪中虛偽記載4罪，共處1年6月，得易科罰金，1000元折算1日；郭建裕詐欺罪判1年2月、緩刑4年；陳香怡詐欺罪判刑2年、緩刑5年；方俊仁詐欺罪判刑1年6月、緩刑5年。李長榮實業則判罰320萬元，並沒收不法所得1127萬2170元，全案仍可上訴。
檢警去年6月偵辦時發現，李長榮實業製桶廠以生產50GL鐵桶為主，屬環保署公告應申報年排放量固定汙染源，但廠方自2007年至2015年各季申報期間，以短報油漆、香蕉水等原物料使用量方式，短報固定汙染源產生揮發性有機物含量，製作不實空氣汙染防制費申報書。
屏檢指出，公司內部先由會計陳香怡登記不實鐵桶數量，以季為單位相加得出數量，再交由方俊仁製作「製桶廠產量日報表」及塗料數量明細表，接著上網至環保署及屏東縣環保局網站申報。
8年間本應繳空氣汙染防制費共計1000餘萬元，最後僅申報278萬9114元，承審法官認定，涉嫌短報差額1127萬餘元；檢察官起訴時曾痛斥葉國雄、郭建裕2人為製桶廠決策階層，陳香怡、方俊仁多次代表公司接受主管機關教育課程，仍持續多次犯行，法治觀念淡薄，且對環境影響危害甚深。
(中時)
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