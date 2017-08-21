嚴懲世大運陳抗暴徒？民進黨昔稱租用暴力是醜化國人

總統府發言人林鶴明19日表示，針對2017世大運開幕表演，陳抗團體暴力阻擋各國選手入場，造成選手因安全受到威脅，影響開幕活動進行，總統府予以嚴厲譴責並要求嚴懲暴徒。

不過，此舉令人回想起2015年8月10日中時電子報報導，密蘇里州立大學教授郝志堅(Dennis V. Hickey)在《外交家》（Diplomat）雜誌撰文指出，民主進步黨擁抱中東暴民路線，花錢資助極端份子攻擊官署，即租用暴力(rent a mob)。

蔡英文當時於（2015年）8月12日參加完民進黨中常會後，一反常態接受媒體訪問，指出那篇美國媒體不過是一本雜誌的投書，文章內容與台灣現實環境相差甚遠，且作者的看法非常偏頗，明顯不是美國主流意見，也不具代表性。

而時任民進黨發言人的鄭運鵬也立即指出，該篇網路文章以「中東暴民路線」形容台灣的民主運動，不但失禮也不恰當，醜化自己國人，沒有參考價值。

鄭運鵬當時以318學運為例，美國副助理國務卿史雯珊（Susan Stevenson）訪台時曾說美方認知到台灣有充滿活力的民主，大家有表達意見的自由。

對照現在，總統府在檢警尚未調查清楚前，即定調陳抗團體「暴力」阻擋各國選手入場，並要求嚴懲「暴徒」，真不知今夕是何年！

(中時電子報)