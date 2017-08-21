怒點名父女戀遭連3騙 小Call開「擇偶條件」再補槍

小Call父女戀破局，除了個性不合外，她也鬆口表示男方多次隱瞞不誠實，讓她無法忍受。(中時資料照片)

女星小Call認了今年4月已跟「MV教父」賴偉康分手，相差27歲的「父女戀」僅維持了3個月就破局，結束戀情原因除了個性不合外，她今錄節目前接受訪問更透露，對於男方說謊隱瞞的行為感到不滿，還點名「白賊三大點」，因此即使舊愛傳簡訊並祭出零用錢攻勢試圖挽回她，但小Call還是決心不吃回頭草。

小Call透露前男友在感情中很多事情無法坦白，成了分手主因，據《自由時報》報導，兩人交往期間，小Call質疑男方這麼大年紀，怎可能沒談過戀愛？然男方信誓旦旦保證真的沒有，結果不但談過，甚至離過婚、有孩子，這些都沒對她坦承，另外還有「身分證事件」，由於賴偉康是香港人，小Call好奇他是否有台灣身分證，但男方卻只是塘塞含糊帶過，遲遲沒有拿出來過，也因此連真實年齡差都搞不清楚。

而對於收入，賴偉康也沒對小Call說明白過，他對女友說一直有在接工作，但據小Call觀察，兩人交往3個月間，賴偉康僅接過一個MV拍攝，此外雖然吃飯男方會付錢，但大不大方？小Call則表示還好。上週小Call錄影時，在香港遊艇上歡度34歲生日驚喜趴，雖然「父女戀」無疾而終又留下疙瘩，但她堅強表示「一個人也很好」，至於未來擇偶條件，小Call只說了一個，那就是「要誠實」，等於補賴偉康一刀，據傳男方對於小Call對外爆出感情事內幕，其實不太開心，但小Call覺得自己是公眾人物，如實以報很正常，願意把不開心的事情都說出來。

(中時電子報)