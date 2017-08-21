兩岸和平消災祈福超薦法會 今起在金門展開
金門「2017兩岸和平消災祈福超薦大法會」今（21）日起至26日在金湖鎮綜合體育館、大膽島與烈嶼鄉軍人公墓等3處法壇盛大舉行，兩岸高僧齊聚主法誦經超薦祈福。縣長陳福海、議長洪麗萍等人也應邀出席，期待鄉親共沐佛恩、同霑法喜。
今天下午2時起的淨壇引魂儀式，在台灣中國佛教會副理事長心茂大法師、大台南佛教會理事長明光大法師、福州鼓山湧泉寺方丈普法大法師等主法師父引領法會籌備委員會主任委員陳福海縣長、榮譽主任委員洪麗萍議長、前縣長李炷烽、榮譽副主委陳滄江議員、王振利和委員福建省政府秘書長翁明志、金門縣副縣長吳成典，以及功德主代表楊文慶、吳秀光等人引領超薦對象1949年以後歷次兩岸戰役陣、公亡將士軍民英靈以及十方法界無祀孤魂入法壇安座後，展開巡壇灑淨的首日流程。
這項悲天憫人，洋溢人道關懷的法會，除在金湖鎮綜合體育館開設主壇外，也首次在即將開放觀光的大膽島設法壇，由法師登島進行為期6天的梁皇寶懺消災祈福超薦法會。另也首度在烈嶼鄉設法會分壇。祈求在諸佛菩薩願力下，超渡亡魂前往極樂世界；並祈願兩岸永久和平，災禍永息。
法會並專設「消災祈福」壇位，免費提供各界善信登記，祈求闔家消災延福。
(中時)
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