世大運網球》午後及時雨 李亞軒女單闖32強

李亞軒網球女單挺進第3輪。(林宋以情攝)

我國世大運網球女將李亞軒，21日出戰女單次輪，雖然首盤5比3時因雨中斷76分鐘，仍6比4、6比0輕鬆擊敗巴西女將莫拉萊(Leticia Nayara Moura)，與弟弟李冠毅單打賽場雙雙挺進第3輪。

李亞軒上屆光州世大運與許絜瑜聯手為我國拍下女雙銀牌，本屆世大運以地主之姿披掛上陣，開賽一度陷入0比2落後，但5比3時下了場及時雨，李亞軒反倒有機會靜下心，次盤只花20分鐘就送給對手「貝果」晉級。

「說不緊張是騙人的」女單第4種子李亞軒賽後笑說，「畢竟這次又是地主，又是國際大型運動會。但下雨後有思考哪些地方需要修正，首盤盤末和次盤就比較順。」

李亞軒第9局15：40落後時天空突然降下大雨，球賽中斷了76分鐘，直到5點16分賽事才重啟。雖然李亞軒第9局讓出，但第10局以40：0賞給對手「鴨蛋」，6比4先下一城，次盤沒再給對手機會，6比0收下32強門票。

其實李亞軒5月底打完南韓高陽ITF巡迴賽，雙膝髕骨就出現不適，整整休兵兩個月，8月才復出，「我1月香港賽就扭傷膝蓋，5月又舊傷復發，所以6、7月休兵養傷。」傷癒回歸，李亞軒也期待為地主添獎牌，「大家的目標都是金牌，但還是一場一場穩穩打比較重要。」

(中時電子報)