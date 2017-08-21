世大運》跆拳道品勢男女團奪雙銀
世大運跆拳道女子品勢團體賽21日靠著李映萱、陳湘婷與陳以瑄聯手，以7.680分拿下銀牌，緊接著上場的男子團體賽由張惟傑、黃佳蓉和謝名揚也以7.587分奪銀，總計在跆拳道賽場上已進帳3銀1銅。
本屆世大運跆拳道進行品勢與競技兩個項目，中華隊先在20日的個人賽由女子林侃諭奪得銀牌，男子陳建銓得銅。
21日團體賽接力，女子隊在決賽的公認品勢項目獲得8.10分，僅次於韓國隊的8.16分，越南7.93分，自由品勢中華隊拿下7.06分，韓國隊7.50分，越南隊7.30分，總平均分不敵韓國隊的7.900分，與越南隊同為7.680分，經過裁判最後確認之後，中華隊以公認品勢的較佳成績拿下銀牌，讓看台上的中華隊教練與選手喜出望外。
跟著上場的男子團體賽，公認品勢項目得到8.06分，自由品勢雖有些小失誤，但仍有6.86分，總均分7.680分，搶下銀牌；韓國不愧是這項目最強國家，以7.860最高分輕鬆摘金，越南7.570分得銅。
(中時電子報)
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