輕颱天鴿來襲 墾丁、雙流森林遊樂區預警性休園

中央氣象局今日14時30分已發布天鴿陸上颱風警報，恆春半島和迎著東風的台東縣將首當其衝，林務局屏東林區管理處考量山區天候、地質條件、遊客安全等因素，墾丁、雙流國家森林遊樂區下午起預警性休園，22日墾丁、雙流國家森林遊樂區、林後四林平地森林園區全部休園。

北大武國家步道等14條轄管步道全數已封閉，並暫停受理檜谷山莊山屋申請。為維護遊客安全，請遊客暫勿上山。

林務局更表示，目前藤枝森林遊樂區仍為休園狀態，請遊客切勿前往以策安全，相關開休園訊息將即時發布於林務局局網及台灣山林悠遊網等網站供民眾查詢。

如有任何訊息通報或旅遊問題諮詢，敬請電洽各森林遊樂區或屏東林區管理處。

(中時)