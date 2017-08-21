謹慎防颱！氣象局對花東、屏東發布大豪雨特報

翻攝自中央氣象局

受到天鴿颱風影響，氣象局發布大雨特報，今晚至明日台東、花蓮、屏東地區有局部豪雨或大豪雨；宜蘭山區、高雄山區有局部大雨或豪雨；南部地區、中部以北山區及澎湖有局部大雨發生的機率。氣象局提醒民眾，應注意坍方、落石、土石流。

氣象局發布大豪雨的地區有：台東（含蘭嶼、綠島）、花蓮、屏東。

豪雨特報地區有：宜蘭縣山區、高雄市山區。

大雨特報的地區有：台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、台南市、新竹縣、南投縣、嘉義縣、澎湖縣、高雄市平地、宜蘭縣平地。

天鴿颱風中心位置目前在鵝鑾鼻的東南東方約 340 公里之海面上，以每小時16轉20公里速度，向西北西進行。目前氣象局發布的陸上颱風警報的警戒區域包括台東、恆春半島及屏東地區，稍晚可能會再加入高雄，這些地區應嚴加戒備並防強風豪雨。海上警戒部分，則包括台灣東南部海面、巴士海峽、台灣海峽南部及東沙島海面，在該海域航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象局也表示，颱風及其外圍環流影響，臺灣東半部(含蘭嶼、綠島)、北部、南部及澎湖、金門、馬祖沿海地區將有較強陣風；臺灣東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及西南部沿海地區將有長浪發生，前往海邊活動請注意安全。

(中時)