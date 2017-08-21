天鴿颱風來襲 預防世大運受影響
中央災害應變中心今（21）日下午4時針對天鴿颱風召開第一次工作會報，有關是否對正在舉辦的世界大學運動會造成影響，中央災害應變中心表示，由於世大運場地涵蓋台北市、新北市、桃園市、新竹市及新竹縣，在大台北部分從22日清晨風力會增強，到22日晚上將有所減弱，平均風力最大4到5級，最大陣風8級；桃園、新竹地區從今天傍晚起風力就會增強，22日午後風力才會減弱，平均風力最大5到6級，最大陣風7到8級。在這段時間內，會斷續出現下雨的情況，也有局部大雨的機會。
內政部長葉俊榮表示，他身兼世大運中央安全指揮中心及天鴿颱風災害應變中心指揮官，針對這場國際賽事可能有的災害預防，有兩點重要呼籲：第一，賽事場館包括選手村周遭任何懸掛的旗幟、看板等相關設施，務必檢視有無繫牢，以免因脫落造成傷亡。第二，對於颱風的威力和影響，來自全球各地的參賽選手也許並不了解，相關部門務必盡到提醒的責任，尤其在水域及山域的安全，讓來自全球各地的選手不要在台灣面臨颱風時，受到不必要的風險及傷亡。
(中時)
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