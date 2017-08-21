今年意外一籮筐 美軍西太平洋多次撞船、士兵失蹤

費茲傑羅號驅逐艦6月時和菲籍貨輪相撞，造成右舷大面積毀損。(圖/美聯社)

費茲傑羅號遭撞號駛回橫須賀港。(圖/美聯社)

母港在日本橫須賀港的飛彈驅逐艦「馬侃號」（USS John S. McCain）21日清晨在新加坡外海和油輪相撞，釀成艦上5人受傷至少10人失蹤，除此之外，美軍近來在西太平洋執行任務時意外頻傳，今年已經發生了4起軍艦相撞或是擱淺的意外，另外還有2起士兵失蹤，目前其中最嚴重的就是包括「費茲羅傑號」（USS Fitzgerald）驅逐艦和菲籍貨輪相撞，造成了3傷7死的慘劇。

目前這些意外中，最嚴重的莫過於神盾驅逐艦「費茲傑羅號」6月17日凌晨2時多，在橫須賀港西南部103公里的日本海域，遭菲律賓貨櫃船「ACX Crystal號」攔腰碰撞，費茲傑羅號右舷艦橋下方的水線上下嚴重損毀，造成一個6公尺的穿刺大洞，機械室、艦長室和士兵臥艙被撞毀，另外其中一面相位陣列雷達也被撞至變形。

馬侃號今日凌晨遭撞。(圖/美聯社)

馬侃號被撞後水線上留下大洞。(圖/影片截圖)

意外發生後，造成包括艦長在內3人受傷，7名士兵一度失蹤，最後7人遺體都在被海水灌入淹沒的士兵臥艙中被發現，日前「費茲傑羅號」的艦長及2名高級指揮官，都因「重大過失」被革職，另外10多名艦上人員也面臨處分。

另外，美國海軍神盾巡洋艦「尚普蘭湖號」（Lake Champlain）5月時也曾在朝鮮半島東海與一艘南韓漁船發生碰撞，美軍稱意外發生時海上的能見度約只有6.4公里，儘管尚普蘭湖號早探測到有漁船駛近，也已用無線電通知對方改道，後來又以響5次短號角的碰撞警告通知，但仍發生碰撞意外，好在沒有釀成人員受傷。

至於駐守日本、配有神盾戰鬥系統的巡洋艦「安提坦號」（USS Antietam）也在今年1月在東京灣拋錨時，發現軍艦拖錨，在再度啟航後，船身突然強烈震動，失去其螺旋槳的變槳控制擱淺，儘管沒有造成任何人員受傷，但造成了約1,100加侖的油洩漏，影響當地海洋生態。

今年美國海軍也發生2起士兵失蹤的意外，先是美導彈巡洋艦「希洛號」（USS Shiloh）一名士兵在沖繩附近海域失蹤，隨後美國聯合日進行了約50個小時的搜救卻無果，結果最後竟然船艦上機房艙門內，意外尋回該名正蜷縮艙內的士兵，士兵最終被以「怠忽職守」的罪名起訴。

近來則是在8月初早駐守日本、正在南海海域進行例行作業的神盾級驅逐艦「斯特西姆」號（USS Stethem），也有一名海軍上尉被報告失蹤，美國也是聯合日本自衛隊出動船艦、直升機在南海一帶進行搜救工作，至今無果。

(中時電子報)