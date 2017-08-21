世大運》跆拳道品勢女團摘銀 3姝淚灑會場：對不起我們輸了

李映萱難過落淚，強顏道：「誰會記得銀牌啊！」(蔡依珍攝)

跆拳道品勢女團摘銀。(蔡依珍攝)

跆拳道品勢女團摘銀。(蔡依珍攝)

跆拳道品勢女團摘銀。(蔡依珍攝)

跆拳道品勢女團摘銀。(蔡依珍攝)

跆拳道品勢女團摘銀。(蔡依珍攝)

奪金熱門的跆拳道品勢女團在準決賽僅次於韓國、和伊朗並列第二後，在決賽中「公認品勢」獲8.10、「自由品勢」獲7.06，平均7.687分，相較韓國8.16、7.50、平均7.90，拿下第二名，這也是繼昨跆拳女單林侃諭後再度以0.2分「銀」恨，3姝下場難過不已，李映萱直言：「誰會記得銀牌啊！」陳湘婷更難過向國人道歉：「對不起我們輸了！」

跆拳道品勢昨搶先拿下1銀1銅後，被視為「搶金部隊」的跆拳道品勢團體賽今下午緊接著上陣，因接拍世大運《這次我們回家比賽 》廣告一夕成名、被封為「回家女神」的陳以瑄領軍，與姐姐陳湘婷、老戰友李映萱組成女團開打。

(中時)