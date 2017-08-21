中市近4000戶無預警停電，台電調查工業區廠商供電系統故障肇禍

台中州廳21日下午發生停電，幸好半小時後復電。（盧金足攝）

「哇！停電了！」台中州廳21日下午快下班前忽然停電，還好天色未暗，未造成嚴重影響。（盧金足攝）

815全台無預警停電後，民眾聞停電色變！台中州廳今天（21日）下午4點52分左右發生停電，工業區及南屯部分地區也停電，台電調查原因，是台中工業區內一家台電特高壓的氣體廠商用戶，因自備的福祿電變所供電系統出現故障輸電線路問題，造成台中工業區內嶺東變電所及瑞峰變電所跳電，影響近4000多戶短暫停電，下午5點26分已恢復電力。

「哇！停電了！」台中州廳在今天下午快下班前忽然停電，由於還有洽公民眾，大家都嚇一跳，環保局緊急向台電詢問，原因是台電跳電，影響州廳供電，因州廳電力屬高壓用電，導致跳電後無法自行復歸，經由電機公司人員協助將電力開關復歸後，目前州廳已全面恢復正常供電。

由於南屯區傳出有大型商場，因為停電關係，一度向顧客廣播宣布先疏散，下午5點半復電後繼續營業，工業區廠商也受停電波及。

台電表示，這次不是台電的問題，而是台中工業區內一家工廠供電設備故障，造成工業區內的嶺東變電所和瑞峰變電所跳電，受影響範圍包括中西區和西屯偏南的台中工業區內部份用戶，還及南屯等部分地區有受波及，截到5點26分都已復電。

台電調查，其中瑞峰變電所跳電影響3789多戶，嶺東變電所影響近190戶，短暫停電已復電，中區則是因電壓驟降造成短暫停電，有的住戶發現燈光閃爍，台中州廳則停了半個小時

，引發民眾一場虛驚。

(中時)