中市近4000戶無預警停電 台電調查工業區廠商供電系統故障肇禍
815全台無預警停電後，民眾聞停電色變！台中州廳今天（21日）下午4點52分左右發生停電，工業區及南屯部分地區也停電，台電調查原因，是台中工業區內一家台電特高壓的氣體廠商用戶，因自備的福祿電變所供電系統出現故障輸電線路問題，造成台中工業區內嶺東變電所及瑞峰變電所跳電，影響近4000多戶短暫停電，下午5點26分已恢復電力。
「哇！停電了！」台中州廳在今天下午快下班前忽然停電，由於還有洽公民眾，大家都嚇一跳，環保局緊急向台電詢問，原因是台電跳電，影響州廳供電，因州廳電力屬高壓用電，導致跳電後無法自行復歸，經由電機公司人員協助將電力開關復歸後，目前州廳已全面恢復正常供電。
由於南屯區傳出有大型商場，因為停電關係，一度向顧客廣播宣布先疏散，下午5點半復電後繼續營業，工業區廠商也受停電波及。
台電表示，這次不是台電的問題，而是台中工業區內一家工廠供電設備故障，造成工業區內的嶺東變電所和瑞峰變電所跳電，受影響範圍包括中西區和西屯偏南的台中工業區內部份用戶，還及南屯等部分地區有受波及，截到5點26分都已復電。
台電調查，其中瑞峰變電所跳電影響3789多戶，嶺東變電所影響近190戶，短暫停電已復電，中區則是因電壓驟降造成短暫停電，有的住戶發現燈光閃爍，台中州廳則停了半個小時
，引發民眾一場虛驚。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。