天鴿颱風來襲 林全：東、南部應嚴加戒備

天鴿颱風即將來襲，行政院長林全今（21）日指示相關單位，由於前次的尼莎及海棠颱風對屏東等地區造成嚴重淹水，為避免二次災害發生，東部及南部地區應嚴加戒備。

林全今赴立法院報告815大停電並備詢，今下午由行政院副院長林錫耀視察中央氣象局時提醒，他表示，希望民眾都能提高警覺，這才是防颱最重要的守則。

林錫耀說，依氣象局預測，本次颱風風勢威脅相對較小，但雨量將達300至500毫米，雖然不是非常強大的雨勢，然而天氣預測有其限制，因此仍須相當留意，目前氣象局已發布天鴿颱風陸上警報，中央災害應變中心也已一級開設，對於相關應變指揮作業，政府會加緊充分準備。

林錫耀轉述，林全相當關切颱風對世大運可能造成的影響，天鴿颱風暴風圈雖未經過北部，但北部仍有下雨的機會，世大運許多賽事都在戶外舉行，恐怕對賽事有所影響。

雖然主辦單位已規畫雨天備案，但為避免雨勢過大或下雨天數過多，造成比賽的不便，林錫耀說，希望氣象局能與主辦單位透過已建立的即時聯繫機制，讓主辦單位迅速且精確掌握狀況，以能即時應變。

中央氣象局表示，天鴿颱風今日14時位置在鵝鑾鼻東南東方380公里處，強度為輕度颱風，颱風半徑約100 公里。由於太平洋高壓位在大陸華南向東延伸至日本南方海面，颱風持續沿高壓南緣向西北西方向移動。

未來颱風強度仍會略為增強且暴風圈亦有擴大趨勢，氣象局預估明（22）日影響最大，最大雨量為花東地區及屏東地區將達到300至500毫米。

今日下午起沿海將有長浪發生，隨著颱風接近海面風浪逐漸增強。此外，適逢大潮期間，沿海低窪地區應注意淹水及海水倒灌。另颱風離開後，台灣地區仍受低壓帶影響，南部及東半部仍應留意陣雨或雷雨，其他地區仍有午後雷陣雨。

(工商)