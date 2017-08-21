刪LINE滅證、共犯在逃 顏才仁遭聲押
台北地檢署偵辦世大運開幕滋擾案，懷疑退役上校、「南台灣抗暴聯盟」發言人顏才仁，透過LINE群組招兵買馬，阻撓選手入場，還涉嫌聚眾襲警，犯後刪除LINE紀錄，年改團體甚至放話閉幕式還要再來，訊後以顏涉犯強制、妨害公務等罪，且有反覆實施、滅證、勾串之虞，今日向法院聲請羈押禁見。
陸軍官校46期畢業的顏才仁上校退伍，自稱於海軍陸戰隊服役，19日搭遊覽車自高雄北上至小巨蛋陳抗，因涉嫌將員警打成熊貓眼，一度遭警壓制管束後釋放。北檢當晚緊急簽發拘票，20日拘提到案複訊近5小時後聲請羈押。
檢警查出，顏才仁獲警方釋放後搭乘遊覽車返回高雄，期間一度接聽警方要求返回接受訊問的電話，但隨後失聯。檢警將顏才仁拘提到案後，發現顏手機中與陳抗成員聯繫的重要LINE通話紀錄居然被刪除，經還原後已掌握陳抗團體事前的規劃與部署細節，懷疑顏才仁滅證。
檢方也認為，反年改團體揚言也要滋擾閉幕式，顏才仁身為重要決策核心，世大運還有十天賽事，因而有反覆實施之虞；而涉嫌與顏才仁共同襲警的黑衣男尚未到案，警方仍持續追查扔擲煙霧罐的嫌犯，因而有勾串之虞。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。