刪LINE滅證、共犯在逃 顏才仁遭聲押

圖為「南臺灣抗暴聯盟」發言人顏才仁涉嫌毆警，20日遭警方傳喚，前往萬華分局接受偵訊。（資料照片 方濬哲攝）

台北地檢署偵辦世大運開幕滋擾案，懷疑退役上校、「南台灣抗暴聯盟」發言人顏才仁，透過LINE群組招兵買馬，阻撓選手入場，還涉嫌聚眾襲警，犯後刪除LINE紀錄，年改團體甚至放話閉幕式還要再來，訊後以顏涉犯強制、妨害公務等罪，且有反覆實施、滅證、勾串之虞，今日向法院聲請羈押禁見。

陸軍官校46期畢業的顏才仁上校退伍，自稱於海軍陸戰隊服役，19日搭遊覽車自高雄北上至小巨蛋陳抗，因涉嫌將員警打成熊貓眼，一度遭警壓制管束後釋放。北檢當晚緊急簽發拘票，20日拘提到案複訊近5小時後聲請羈押。

檢警查出，顏才仁獲警方釋放後搭乘遊覽車返回高雄，期間一度接聽警方要求返回接受訊問的電話，但隨後失聯。檢警將顏才仁拘提到案後，發現顏手機中與陳抗成員聯繫的重要LINE通話紀錄居然被刪除，經還原後已掌握陳抗團體事前的規劃與部署細節，懷疑顏才仁滅證。

檢方也認為，反年改團體揚言也要滋擾閉幕式，顏才仁身為重要決策核心，世大運還有十天賽事，因而有反覆實施之虞；而涉嫌與顏才仁共同襲警的黑衣男尚未到案，警方仍持續追查扔擲煙霧罐的嫌犯，因而有勾串之虞。

(中時)