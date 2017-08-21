世大運入場失控 陳國恩飆罵：第一線在搞甚麼？

據知情人士透露，警政署長陳國恩（見左2）見到世大運 開幕入場失控，曾多次震怒飆罵。（資料照片 中央社）

世大運開幕式晚上陳抗團體群集，雖已出動大批警力嚴陣以待，仍發生選手遭阻擾進場的場面，警政首長可說顏面無光。據了解，在中央安全指揮中心監看的警政署長陳國恩，第一時間得知進場出問題，臉色鐵青地拍桌飆罵：「第一線在搞甚麼？」而當時現場由北市警局長邱豐光坐鎮指揮。

蘋果日報引述知情人士說法，還原陳抗阻撓選手入場的現況。他透露，近7點時分，陳抗民眾愈聚愈多，且包圍選手近場通道，中央安全指揮中心透過遠距離光纖監控系統，已掌握此狀況。不料，邱豐光稍早受訪時卻表示：「無看到煙霧彈，封鎖線也沒有遭到突破，指選手不願入場是因陳抗汽笛聲太吵。」

警政署中央安全指揮中心內官員指出，警政署長陳國恩看到電視轉播開幕近場，發現執旗手身後空無一人，當下臉色大變，並研判前線掌握情報有誤，且幾乎沒有任何情資回傳，陳國恩這時厲聲要求所屬，啟動「緊急查詢」機制，透過警政、市府議會、世大運場館人員等各個系統連絡人員嚴查回報。

依內政部訂定的世大運維安相關規定，閉幕式現場由台市府警察局負責，警政署則提供資源和警員人力調度。對於現場指揮官誤判情勢，造成選手進場延宕，陳國恩的不滿可想而知，甚至數度在指揮所拍桌飆罵。

(中時電子報)