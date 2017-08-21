又和小龍女吵架？吳綺莉嘆學習放手：希望你好

吳綺莉3月和女兒起爭執，現終於和好。（圖／達志影像）

吳綺莉臉書全文。（圖／翻攝自吳綺莉臉書）

吳綺莉曬小龍女童年照洩心聲，引來外界懷疑關係是否又惡化。（圖／翻攝自吳綺莉臉書）

港星吳綺莉今年3月和「小龍女」吳卓林爆發衝突，甚至鬧上警局，女兒更傳出情緒不穩住院，母女倆關係陷入冰點，所幸後來還是有解開紛爭。近日，吳綺莉擔任香港某旅遊區推廣大使，受訪時被問到小龍女的狀況，她表示還有在看醫生、在吃藥。

而小龍女日前被爆和一名閨蜜感情緊密，傳出同志情，對此，在國外和香港長大的吳綺莉則認為無所謂，「我覺得最重要是可以找到一個伴侶，心一定要好，人一定要正，然後就是要孝順」，對於小龍女的同性傳聞，態度相當開明。

至於自己若展開新戀情或婚姻，吳綺莉透露小龍女從沒反對過，還笑稱對方希望她趕快找到男朋友。最後，記者提起成龍之前談到小龍女時，曾說「如果有機會見就見吧。」對此，吳綺莉則坦言這和她無關，認為小龍女已經是成年人，她已無法干涉，「我女兒現在要做什麼，我能控制嗎？我控制不了。」

(中時電子報)