又和小龍女吵架？吳綺莉嘆學習放手：希望你好
港星吳綺莉今年3月和「小龍女」吳卓林爆發衝突，甚至鬧上警局，女兒更傳出情緒不穩住院，母女倆關係陷入冰點，所幸後來還是有解開紛爭。近日，吳綺莉擔任香港某旅遊區推廣大使，受訪時被問到小龍女的狀況，她表示還有在看醫生、在吃藥。
而小龍女日前被爆和一名閨蜜感情緊密，傳出同志情，對此，在國外和香港長大的吳綺莉則認為無所謂，「我覺得最重要是可以找到一個伴侶，心一定要好，人一定要正，然後就是要孝順」，對於小龍女的同性傳聞，態度相當開明。
至於自己若展開新戀情或婚姻，吳綺莉透露小龍女從沒反對過，還笑稱對方希望她趕快找到男朋友。最後，記者提起成龍之前談到小龍女時，曾說「如果有機會見就見吧。」對此，吳綺莉則坦言這和她無關，認為小龍女已經是成年人，她已無法干涉，「我女兒現在要做什麼，我能控制嗎？我控制不了。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。