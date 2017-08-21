天鴿颱風將來襲 石門水庫做好準備

天鴿颱風即將來襲，水利署北區水資源局已經做好準備。（北水局提供）

天鴿颱風即將來襲，中央氣象局於20日晚間23時30分發布海上颱風警報，水利署北區水資源局長江明郎表示，將密切觀察颱風路徑走向及預估水庫集水區降雨量，在炎熱的夏天除了要保握水資源，確保二期稻作農業用水及滿足桃園地區和板新地區民生公共給水，並依颱風所帶來的雨量，必要時會調節性放水。

北水局說，今年中庄調整池已經於5月10日閞始蓄水，目前已經蓄滿水約505萬噸，可以在石門水庫排砂期間，由中庒調整池供應板新地區、北桃園地區民生公給水，達到颱風、豪雨期間不缺水的目標。

江明郎強調，北水局已經將阿姆坪攔汚索架設完成，可以將漂流木有效攔截，避免流入水庫，並且請警察保七總隊第二大隊隨時注意颱風動向，協助維護水庫及遊客安全，同時呼籲水庫下游民眾、施工單位遠離河道，避免發生危險。

(中時)