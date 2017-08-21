世大運網球開打 李亞軒 李冠毅姊弟攜手晉級

地主選手李冠毅直落二擊敗義大利選手Marco晉級下一輪。（陳怡誠攝）

地主選手李冠毅直落二擊敗義大利選手Marco晉級下一輪。（陳怡誠攝）

女單地主選手李亞軒直落二擊敗巴西Nayara晉級下一輪。（陳怡誠攝）

女單地主選手李亞軒直落二擊敗巴西Nayara晉級下一輪。（陳怡誠攝）

台北世大運網球男、女單打64強賽21日開打，雖因清晨陣雨導致賽場積水，賽事延後1個多小時，所幸比賽仍順利進行，我國選手「金牌姊弟」李亞軒、李冠毅不負眾望雙雙晉級，至於我國分居男、女單打頭號種子的莊吉生、張凱貞則將於明天上午出賽。

(中時)