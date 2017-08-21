龍潭大池景觀改造 將增設悠活步道
桃園市龍潭大池將進行水岸景觀改造工程，因龍潭大池九曲橋連接南天宮，但南天宮晚上8時關門，民眾若想夜遊大池動線會受阻。為此桃園市觀光旅遊局將增設廟前悠活步道，民眾就可順利繞行大池。
觀旅局表示，景觀改造工程預算約4300萬元，將拆除觀光吊橋，也將增加東岸環湖綠廊、親子樂活區、水上劇場、迎賓廣場。此外大池管理中心也將改建，2樓還有餐廳進駐，讓民眾可以觀賞大池同時吃美食。
不過若民眾在夜間於大池散步，走在九曲橋上，但南天宮每天清晨5時到晚上8時開放，若南天宮關門，民眾就不能繞行大池一圈。為此市議員張肇良向觀旅局協調，希望利用水岸景觀改造工程一併改善。他說，雖然目前吊橋無法使用，但若新吊橋建成，民眾就可以藉由九曲橋、悠活步道、吊橋，繞行龍潭大池。
(中時)
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