擺脫昔日大饑荒 俄羅斯將成最大小麥出口國
前蘇聯時代，由於錯誤的集體農場政策，人禍造成了蘇聯大饑荒，人口一度負成長，蘇聯解體後的俄羅斯逐漸復興，如今有望重奪世界最大小麥出口國的地位。
俄羅斯衛星通訊社21日報導指出，俄羅斯農業部部長亞歷山大‧特卡喬夫表示，俄羅斯在2017-18農業年糧食出口可達4千萬噸，有望重新奪得小麥出口世界霸主地位。
特卡喬夫在「俄羅斯24」電視臺節目中說：「根據我們的分析評估，這不僅僅是俄方的，也是世界其他國家專家的意見，美洲大陸，歐盟國家和加拿大將出現一定程度的歉收。這有利於我們大幅增加糧食出口，有望達4千萬噸」。
俄羅斯2016年糧食豐收，產量達到後蘇聯時期創紀錄的1.207億噸，其中小麥產量為7330萬噸。 俄羅斯2016年7月1日至2017年6月30日的糧食出口達到創紀錄的3547.4萬噸（其中小麥為2707.5萬噸）。同一時期的最大小麥出口國則是美國。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。