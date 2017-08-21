擺脫昔日大饑荒 俄羅斯將成最大小麥出口國

前蘇聯時代，由於錯誤的集體農場政策，人禍造成了蘇聯大饑荒，人口一度負成長，蘇聯解體後的俄羅斯逐漸復興，如今有望重奪世界最大小麥出口國的地位。

俄羅斯衛星通訊社21日報導指出，俄羅斯農業部部長亞歷山大‧特卡喬夫表示，俄羅斯在2017-18農業年糧食出口可達4千萬噸，有望重新奪得小麥出口世界霸主地位。

特卡喬夫在「俄羅斯24」電視臺節目中說：「根據我們的分析評估，這不僅僅是俄方的，也是世界其他國家專家的意見，美洲大陸，歐盟國家和加拿大將出現一定程度的歉收。這有利於我們大幅增加糧食出口，有望達4千萬噸」。

俄羅斯2016年糧食豐收，產量達到後蘇聯時期創紀錄的1.207億噸，其中小麥產量為7330萬噸。 俄羅斯2016年7月1日至2017年6月30日的糧食出口達到創紀錄的3547.4萬噸（其中小麥為2707.5萬噸）。同一時期的最大小麥出口國則是美國。

(中時)