跆拳品勢男團不畏陣前換將摘銀

不受臨時換將影響，跆拳品勢男團再摘銀！原由張惟傑、謝名揚、陳靖組成的跆拳品勢男團，因陳靖8月12日練習時，踢轉720度，轉太多到900度，落地不慎摔斷左大腿骨，出席世大運夢碎，改由培訓隊的黃佳蓉出場，在「公認品勢」8.06、「自由品勢」6.86、平均7.587，僅次韓國7.860，順利摘下銀牌。

張惟傑說，陣前換將只希望大家不要再受傷，特別把踢腳動作換掉，雖然個人很拿手覺得可惜，但就是抱持著「有牌就好、安全下庄」，感嘆：「誰都不希望看見另一個陳靖受傷！」

只練習7天的黃佳蓉，是成大歷史系大三生，笑說自己本來只是一般大學生，剛開始集訓很不習慣，賽前7天臨時披掛上陣，從興奮變成巨大的壓力，幸好學長不斷鼓勵，讓他努力跟上腳步，但對於自己拖累團隊還是難掩自責。

3人感謝台灣人熱情到場支持，謝名揚笑說感覺真的很不一樣，親朋好友都從南部上來，是出國比賽不曾有的感覺，給自己表現打了85分。

(中時)