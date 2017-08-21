花蓮》台九線左轉不卡卡 台九線稻香南華十月底完工

台九線花東公路早期未設置左轉待轉避車道，易占用車道形成瓶頸。（許家寧攝）

台九線稻香南華段拓寬左轉避車道工程，預計十月底完工。（許家寧攝）

東服中心執行長許傳盛（左3）偕同議員現場了解改善工程情形。

花蓮台九線多處路段，因早期未設置左轉待轉避車道，導致左轉車輛行經路口時，易占用車道形成瓶頸。因應蘇花改通車後車流增加，公路總局先行選定稻香至南華段試辦改善6個路口避車道，預計10月底完工後，尖峰車流壅塞情形將有效獲得改善。

為解決台九線未設置左轉待轉避車道問題，行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛今日邀集花蓮縣議會邱永雙、鄭乾龍及黃振富等議員，會勘了解公路總局花蓮工務段正發包進行的「台九線新城、北埔、稻香路口槽化改善工程」情形。

花蓮工務段段長沈清瑞表示，台九線花東公路全長約186公里，尚有多處屬於早期拓寬路段未設置左轉待轉避車道，公路總局進行「台九線新城、北埔、稻香路口槽化改善工程」，選定長約1.8公里的「稻香－南華」路段先行施作改善路口分隔島避車道。

沈清瑞說明，花蓮工務段對花東公路後續改善有兩大作為，其中針對議員反映分隔島小缺口、號誌過多進行改善，另外本次施作的稻香、南華段分隔島路口槽化改善工程，歷經150天期，即將於十月底完工，路面標線也將重新配置，屆時便可檢視實際使用成效。

許傳盛指出，為及早因應明年蘇花改陸續通車後車流，台九線仍有多處瓶頸路段尚待改善，特別是早期拓寬的分隔島僅有1至1.5米寬，不足以容納左轉避車道，改善工程將施作3米寬的分隔島，在路口處設置左轉避車道，引導左行與直行車輛順暢分流不打結。

他表示，台九線花東公路身為東部地區民眾最仰賴的交通要道，政府就「安全」、「速度」兩個面向進行改善道路服務水準，也因應蘇花改明年即將分階段通車，東服中心也持續追蹤台九線分隔島改善工程，反映爭取經費將其餘路段陸續改善完成。

(中時)