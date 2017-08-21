正修時尚生活創意設計系德國設計賽獲七大獎
正修科技大學時尚生活創意設計系參加設計界有「奧斯卡獎」稱號的德國紅點傳達設計獎，10件創作榮獲設計7大獎，校長龔瑞璋說，學校首次組隊參賽，就獲得國際評審高度肯定，證明時尚系學生設計能力已達國際水準。
德國紅點傳達設計獎為國際四大設計獎之一，今年有來自全球50多國、8000多件作品參賽，獲獎率不到1成，正修科大時尚生活創意設計系由系10件作品代表學校參賽，初試啼聲就拿下7項大獎，獲獎率達7成。
本次榮獲紅點獎的7組作品分別有，幫助視障者方便吃泡麵的包裝改良案「點麵」、時尚系畢業展主形象「器Capacity」、以版畫視覺記錄台灣傳統技藝的書籍設計「怗怗拚」、以台灣海鮮入味的香腸包裝「鄉嚐」、以兒歌反思社會議題之視覺圖文設計的「驚視卡拉」、用漫畫形式鼓勵器官捐贈的「大器捐時代」以及挖掘並省思台灣人權事件的「灣事」等。
得獎作品可獲得在德國Essen紅點博物館展出，國內則可申請教育部「設計戰國策」第一等國際競賽獎金。
校方表示，期待這次成功的出擊，能讓同學更有自信走入職場，讓業界注意到正修時尚系優秀的設計新秀，未來創造更佳的成績。
(中時)
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