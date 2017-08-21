苗栗檢警大規模檢肅毒品 200多涉案人落網送辦
苗栗檢警合作執行區域聯防緝毒行動，在為期5天的大規模行動中，統合各分局、刑事警察大隊、交通隊、保安隊、少年隊及婦幼隊等上千人次警力，針對中輟生聚集場所、易發生少年學生施用毒品場所加強查察，並針對轄內汽車旅館、舞廳、PUB、KTV及網咖實施臨檢。
檢警掃毒行動成果豐碩，查獲販賣毒品案件25件27人，其他毒品案件207件207人；查扣第一級毒品54.38公克、第二級毒品206.11公克、第三級毒品65.5公克及毒咖啡包128.61公克。
檢察長柯麗鈴表示，反毒工作為全民共同努力的目標，毒品危害防制條例第31條之1修正後，PUB、夜店、卡拉OK、舞廳、汽車旅館等，特定營業場業者所知悉有人在內施用或持有毒品，均應負通報警察機關責任。
另外，學校老師、社區民眾及村里鄰長，若知道任何校園及社區毒品情資，均可通報警方處理，有戒毒需求者，請撥打戒毒專線0800-770-885。
警察局長金浩明呼籲，目前市面上新興毒品多混合咖啡、糖果粉、果凍等原料後，重新包裝掩人耳目，一般人無法從外觀辨識出毒品真貌，提醒青少年朋友要小心來路不明的飲料、咖啡、糖果，切勿誤食。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
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