世大運》奧運9金劉易士抱怨交通接駁混亂

奧運9金名將、美國田徑隊教練劉易士(中)抱怨世大運交通接駁混亂。

此次帶領美國田徑隊來台參加世大運的9面奧運金牌名將劉易士，21日向大會工作人員抱怨整個田徑賽事的接駁糟透了，如果不改善選手屆時將會來不及參賽。

劉易士從1984-1996年的4屆奧運會拿到9面金牌，可說是國際田壇響噹噹的知名人物，這次來台也是最受注目的超級巨星，但他來到台灣的這幾天卻看到擁擠的交通，他表示，田徑練習場分在不同3個地方，接駁巴士經常不按照時間發車，而且巴士班次不夠多，導致經常誤點。

此外，劉易士還說，從選手村出發巴士太少，巴士在坐滿選手之後就不會再另外發班次，不少選手最後只能自已搭計程車往返，這種情況已經出現太多次了。

此外，美國隊田徑總教練，也是多次世錦賽與奧運金牌得主鮑爾(Leory Burrell)也指出，台灣工作人員的確很友善，但是主辦單位必須認真面對交通接駁問題並且慎重解決它。

(中時電子報)