癱瘓舉重少年 脊椎神經重建手術助重生
高苑工商17歲林姓舉重選手，去年回母校梓官國中訓練，正值颱風過境，他熱心幫忙整理校園，沒想到搬樹不慎被壓傷，傷勢嚴重；2校發起愛心募款助他手術，未料命有搶救回來，卻被宣告終生癱瘓，學校及家人不放棄，經人牽線讓他接受義大醫院脊椎神經顯微重建手術，復健半年，已可站立、行走，今(21)他露出開心笑容說，將繼續朝夢想前進。
林姓少年個性陽光、活潑，熱愛運動，是高苑工商王牌舉重選手，去年10月為幫國中母校整理校園，不慎發生意外受重傷，但他家境不好，無力負擔醫藥費，2校除幫忙尋求資源並發起募款，募款訊息迅速傳開，包括教育局、社會局及雄中校長謝文斌和學生家長，都積極號召各校響應募款活動。
在眾人愛心奔走下，少年命是搶救回來了，但因脊椎神經手損嚴重，被醫師宣告終身癱瘓，治療期間還傳出至親覬覦善款，讓他遭到雙重打擊，疼愛他的阿公阿嬤不惜打監護權官司，希望保住善款，並搶黃金治療時效救愛孫。
所幸阿嬤爭得監護權，並讓他接受義大醫院脊椎神經重建手術，執刀醫師杜元坤說，就讀高中的兒子也告訴他「爸爸，你無論如何一定要讓他重新站起來」，院方也決定分文不取，全力搶救少年。
杜元坤說，少年第9節至11節的胸椎完全截斷，利用微創內視鏡手術，把損傷的神經重建起來，勤做復健就能恢復神經功能，目前少年已可站立、小步行走。
今天義大醫院為他切蛋糕，慶祝他重生，少年說，感謝一路走來幫助過他的人，會趕快好起來，帶阿公阿嬤逛夜市。
(中時)
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