屏東紅藜故事館開幕，百歲人瑞見證紅藜歷史

百歲人瑞巴鳳英（左）種了一輩子紅藜，現在還能下田耕作。她的孫女張誌紜（右）辭掉工作返鄉號召家族，將10甲地通通拿來種紅藜，並自創家族品牌「巴藜」。（潘建志攝）

全國第一座紅藜故事館在屏東禮納里部落開幕，百歲人瑞巴鳳英（中）也到場祝賀，她種了一輩子紅藜，現在還能下田耕作。（潘建志攝）

全國第一座紅藜故事館在屏東禮納里部落開幕，希望讓更多人認識紅藜歷史及產業。（潘建志攝）

全國第一座紅藜故事館在屏東禮納里部落開幕！紅藜近年來爆紅，因營養價值高成為熱門健康食品；為了讓更多人認識紅藜，縣府成立紅藜故事館，百歲人瑞巴鳳英也到場祝賀，她種了一輩子紅藜，現在還能下田耕作。她說這是祖先留下的食物，要好好珍惜。

巴鳳英身分證年齡是96歲，但因晚報戶口，實際年齡早已破百歲。身為魯凱族釀酒師，紅藜是重要酒麴，她長年種植。因種紅藜很麻煩，之前紅藜價值還未被證實，許多族人都不再種這傳統作物，她仍堅持不放棄，因此保存台灣紅藜原生種子。

營養價值被證實後紅藜身價暴漲，屏東縣也開始大力推廣種植，巴鳳英的孫女張誌紜辭掉物理治療師工作，返鄉號召家族，將10甲家族地通通拿來種紅藜，並自創家族品牌「巴藜」，訂單不斷。

張誌紜說，小時候在紅藜田中長大，因常要幫忙顧紅藜，讓她很討厭，雖然奶奶說「這是祖先留下的食物，以後一定用的到。」她還是不相信。現在終於證明奶奶的話是對的，因奶奶的堅持才讓原生紅藜得以保留，現在還能養活整個家族。

屏東紅藜故事館21日在禮納里部落1n1原創空間開幕，希望讓更多人認識紅藜歷史及產業，並規畫紅藜工坊，讓遊客參觀紅藜機械化脫殼，及殘殼與植株碳化過程，遊客也能購買紅藜伴手禮並在餐廳享紅藜料理。開館一個月內有紅藜指定商品85折優惠，歡迎民眾參觀選購。

(中時)