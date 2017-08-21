媽祖大橋伸縮縫變形、欄杆破損，危及人車

北港媽祖大橋鐵欄杆被破壞竊走。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮媽祖大橋啟用9年，最近被發現伸縮縫與路面變形、鐵欄杆遭破壞，21日北港鎮公所到場勘查，認為路面變形已影響行車安全，鐵欄杆破損則可能掉落砸傷人車，已通知縣府工務處協助搶修。

耗資14億7000萬元的北港媽祖大橋，聯結雲、嘉2縣，委由公路總局統籌興建，2008年1月正式通車，橋長1250公尺，採斜張式工法，大橋塔頂造型如媽祖鳳冠，是全台第1座以媽祖為名的大橋，成為北港鎮新地標。

不過最近民眾行經媽祖大橋時發現，橋南側的1處伸縮縫嚴重變形，不僅橋2側欄杆因而龜裂，同時造成路面凹陷，車輛行經此處都明顯感受高低差的震動，底盤較低的車輛甚至還會碰及路面，影響行車安全。

另外，橋身欄杆也出現人為破壞情況，鐵欄杆被人以利器割斷、混泥土部分被敲破露出鋼筋，若毀損的欄桿掉落橋下，恐怕會砸傷行經人車，非常危險。

北港鎮長張勝智表示，伸縮縫可看出曾經過補修，但可能因車流量過多，補修處再次破裂，路面高差則需加以填平。鐵欄杆被人以利器割斷，應是宵小想要拿去變賣，卻發現材質結構非常堅固，割斷3根後便放棄了。

縣府工務處指出，媽祖大橋啟用後，交由縣府負責管理，工務處每年都要求承包廠商保養維護。針對伸縮縫變形、路面高低差、欄杆毀損部分，已通知廠商盡速改善，確保人車安全。

(中時)