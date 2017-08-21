失業女偷竊超商日常用品 被逮哭向老闆求饒

警方從蘇嫌包包內取出竊取的家用清潔及民生用品。（林雅惠翻攝）

49歲蘇姓女子因被公司裁員失業，經濟不富裕的她於8月19日上午背著三個深色包包到仁武區一家超商，趁店員不注意時，拿日常用品藏入包包內，並到收銀台支付部分商品，店家發現後報警，蘇女知道犯行被發現嚎啕大哭，要求老闆原諒，警方對她偵訊後，依竊盜現行犯移送橋頭地檢署偵辦。

警方表示，經調閱賣場監視器與核對現場購物發票，發現有多達11項商品（洗衣精、毛巾、濕紙巾、小蘇打、牛奶、罐頭等物，計約1700餘元）未結帳；蘇嫌供稱，因為幾個月前遭裁員，家庭經濟狀況不富裕，趁人不注意時竊取家用清潔及民生用品，3大袋多達10多公斤，嫌犯對犯行坦承不諱，全案依竊盜現行犯移送橋頭地檢署偵辦。

(中時)