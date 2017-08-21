世大運》睽違2年國際賽摘金 楊合貞：總算一吐怨氣！
2014年，台灣滑輪溜冰好手楊合貞在阿根廷滑輪世錦賽勇奪3金，技驚四座，正當她感覺成績要起飛時，沒想到接下來2年出戰國際賽，竟1金未得，然而她沒因此被擊倒，並今(21日)2017台北世大運10000公尺計分淘汰賽斬獲久違的金牌，她鬆了一口氣說，「總算是一吐怨氣了！」
楊合貞曾於2013年比利時滑輪溜冰公開賽，以15分26秒970的成績，締造女子10000公尺世界紀錄；隔年更帶傷在阿根廷世錦賽斬獲3金。她坦言，當時自己感覺狀況到了高峰，對自己期許更高，但隨後卻走得不順，「最近2年狀況其實都不錯，但卻沒能拿到金牌，感受到不小的壓力。」
到了今年，楊合貞世大運前先到波蘭的參加世運會，卻因水土不服和感冒，使得表現不如預期，讓她相當失落。不過如今戰場回到熟悉的台灣，楊合貞決定放手一搏，「反正再差的狀況都經歷過，沒什麼好怕的！」心境轉變的她，也重拾往日身手，一舉拿下金牌。
「回家比賽很開心！」楊合貞說，賽前情緒起伏頗大，而到場看到觀眾和父母都來替她加油，心情相當亢奮，更希望拿下金牌，「比賽開始後覺得節奏很順，就不著急，照著原本策略走。」她比賽後段漸掌握住優勢，和隊友李孟竹相互合作，總算如願以償助，替中華隊一口氣再添1金1銀。
楊合貞奪金後，馬上到場邊和教練吳炯助相擁，共享勝果。吳炯助興奮的說，楊合貞跟了他16年，平時沒有標準訓練場，只能在國小操場練習，「合貞吃了很多苦，也錯過很多機會，很謝謝她願意相信我，也謝謝所有支持滑輪運動的台灣人民，這1金是屬於全台灣人民的！」
(中時電子報)
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