南韓總統文在寅：韓美軍演不為加劇半島緊張情勢
美國與南韓21日正式啟動「乙支自由衛士」（UFG）聯合軍演，南韓則於21至24日進行全國性的「乙支演習」。南韓總統文在寅21日主持乙支國務會議時強調，該系列演習屬於例行性防禦演習，南韓絕無加劇朝鮮半島緊張局勢之意。
文在寅表示，此次演習是為檢驗南韓民、官、軍防禦能力，以保障國民生命安全。北韓不應扭曲南韓守護和平的意圖，更不能採取挑釁行為、加速情勢惡化。他強調，「北韓應該了解，是他們連二連三的挑釁行為導致韓美進行聯合軍演，因此形成惡性循環」。
分析認為，文在寅強調UFG和乙支演習是例行性防禦演習，是為反駁北韓主張該演習為侵略北韓而進行，文在寅也同時對外表明，南韓不希望加劇半島緊張的立場。
文在寅指出，南韓當局希望半島維持和平穩定，未來將以韓美同盟為基礎，加大與國際社會的合作，避免當前局勢惡化，升高為戰爭危機。
文在寅也說，為了以和平方式解決問題，對話之門一直敞開。南韓希望北韓停止挑釁和威脅，接受南韓與國際社會對話邀請，「如果北韓做出這個勇敢的決定，半島軍事對立將得到緩解，我們可以憑藉自己的力量實現半島和平，並與國際社會合作，迎來穩定繁榮的未來」。
美韓兩軍的UFG聯合軍演將持續至本月31日，共有5萬名韓軍和1.75萬名美軍參與演習。
(中時)
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