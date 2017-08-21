天鴿颱風來襲　漁民果農全力備戰

氣象局21日下午2點30分發布天鴿颱風陸上警報，台南沿海地區船隻也禁止出海，漁民昨紛紛把船隻拖進港區內固定。（萬于甄攝）

麻豆文旦逐漸熟成，正值採收期，面對天鴿颱風來襲，許多果農出動全家大小，趁著颱風天前夕趕緊搶收。（萬于甄攝）

輕颱天鴿預計22日影響南台灣，台南沿海一帶漁民昨趁颱風來襲前，趕緊返航將船筏駛進漁港內停靠固定。（萬于甄攝）

輕颱天鴿預計22日侵襲南台灣，台南沿海地區漁民21日也趕緊綁好漁船準備防颱，而麻豆文旦正值採收期，果農也趁著颱風來襲前，趕緊搶收，就怕被颱風「掃去」壞收成。水情方面，曾文水庫目前蓄水率約90.34%，保有滯洪空間，南水局尚未啟動調節性放水。

氣象局21日發布天鴿颱風海、陸警報，此次颱風暴風圈夾帶的風雨恐影響南台灣地區，台南沿海一帶七股、將軍等漁民，昨趁著颱風前夕，趕緊出海搶收牡蠣，蚵農表示，目前產地批發價約每台斤120到130元之間。搶收後，大家紛紛把漁船停進漁港綁緊，做好防颱準備。

另外，正值麻豆文旦的採收期，謝姓果農聽聞颱風又要來，擔憂今年的好收成會被「收去」，今日趕緊出動全家大小到果園幫忙採收。謝姓果農指出，前年蘇迪勒颱風來襲時，也剛好碰上文旦採收期，那次讓大家損失慘重，有了慘痛的經驗，這次能收多少算多少。

至於水情方面，南水局副局長簡振源表示，曾文水庫蓄水率約90.34%，目前以每秒50立方公尺發電放水，而集水區這幾天並未有明顯降雨，水庫出流量大於入流量，因此，保有一定的滯洪空間，面對天鴿颱風的來襲，南水局會視未來氣象局的預報，再進行水庫調節。

台南市政府水利局21日也啟動防汛巡查編組，檢查各區排水路、水門、試運轉移動式抽水機、抽水站等，水利局副局長黃文彥提醒，颱風天鴿來襲恐碰上農曆初一的漲潮時間，沿海地區潮位較高，雖水利局已完成沿海村落圍堤防護，但居民仍需多加注意。

(中時)