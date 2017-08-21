南韓已扣留並銷毀243萬顆毒雞蛋
南韓農林畜產食品部21日表示，政府正對殺蟲劑成分含量超標的蛋雞養殖場程序進行追蹤調查，目前已扣留451萬顆毒雞蛋、銷毀了243萬顆毒雞蛋。
韓聯社報導，農林畜產食品部共針對1617個銷售點進行調查，此次扣留和銷毀的毒雞蛋是49處問題養殖場7月1日後產量的15-20％。當局表示，回收銷毀的雞蛋數量仍不斷增加，這是因為展開追蹤調查前有些養殖場出現退貨狀況，各地方政府也在自行進行回收與銷毀行動。
農林畜產食品部18日下午公布了全國蛋雞養殖場的檢疫結果，全國1239處蛋雞養殖場中有49處被檢出殺蟲劑成分含量超標，佔所有養殖場的4％。之後，該部會對320處涉嫌漏檢的養殖場進行重檢，有3處養殖場生產的雞蛋被檢出含有殺蟲劑成分。政府正針對新出現的3處問題養殖場進行追蹤調查。
(中時)
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