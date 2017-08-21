世大運男子1公尺跳板最大咖 俄羅斯名將只得銅牌

俄羅斯27歲跳水名將Evgenii Kuznetsov，2012年倫敦奧運摘下男子3公尺雙人跳板銀牌，21日他現身台北世大運跳水場，成為男子1公尺跳板最「大咖」選手，但他雖站上頒獎台，卻只領到銅牌。

南韓21歲選手Kim Yeongnam決賽異軍突起，決賽排第5順位出賽的他，第1跳「向內翻騰兩周半屈體」就得到81.60高分；第2跳他雖有些失誤，但第4跳和第5跳分數都是8名晉級決賽選手之冠，完成第6跳後，他已握拳慶賀。

以453.00收下世大運男子1公尺跳板金牌，Kim Yeongnam晉級過程可說是充滿戲劇性，他準決賽第3跳時一度腳步打滑，一屁股坐到板子上，但揉完被撞到的膝蓋後，他仍重新完成動作，最終躋身決賽名單，也為南韓摘下本屆世大運跳水第一金。

(旺報)