天鴿颱風逼近，綠島蘭嶼遊客大撤退

輕颱天鴿逼近，綠島蘭嶼遊客今天大撤退。（莊哲權攝）

輕颱天鴿逼近，綠島蘭嶼遊客今天大撤退。（莊哲權攝）

輕颱天鴿逼近，綠島蘭嶼遊客今天大撤退。（莊哲權攝）

輕颱天鴿逼近，台東往返綠島、蘭嶼的客輪，今天 開出來回20個航次，疏運遊客返回台東富岡港，其中，綠島有3592人，蘭嶼1519人，有遊客覺得行程縮短，有點掃興；目前蘭嶼還有188人、綠島303人滯留，他們想體驗不一樣離島風情；22日船班全數取消。

天鴿颱風今天下午發布陸上警報，台東往返綠島、蘭嶼的3艘交通船，早上8點起即馬不停蹄地載運遊客回富岡港，綠島來回14趟次，蘭嶼6趟次，約有5000名旅客分別從蘭嶼、綠島大撤退，截至下午4點多，最後一班船抵達後，明天的船班全數取消，23日視狀況決定是否復航。

另外，關山警分局表示，向陽山區已有11隊107名登山客下山，尚有11隊67人陸續下山中，另有4至5隊是15至17日上山，由南二段至嘉明湖，會再持續追蹤。

(中時)