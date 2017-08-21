憲兵指揮官讚：用鮮血捍衛天下第一營

憲兵指揮官許昌讚揚周書鋐捍衛天下第一營的招牌。圖／呂昭隆翻攝

總統府站哨憲兵周書鋐遭呂軍億持武士刀砍傷。憲兵指揮部今天發布一則影片，指揮官許昌讚揚周書鋐捍衛天下第一營的招牌；躺在病禢上的周書鋐說，希望盡早復原，回到工作崗位。

男子呂軍億18日持從軍史館竊取的武士刀，砍傷憲指部211營的二兵周書鋐；總統蔡英文當天下午也前往台大醫院探視。

憲兵指揮部發言人臉書今天發布一則「守護，永不卻步」影片，為周書鋐加油打氣。憲兵指揮部指揮官許昌中將讚許周書鋐用身體與鮮血，捍衛天下第一營的招牌；憲兵211營營長黃厚泰也說，因為有周書鋐，確保了府區的安全。

(中時)