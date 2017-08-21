東琉線航班明日全面停駛　今日碼頭湧現近萬遊客返東港

輕颱天鴿來勢洶洶，東港往返小琉球交通船航班22日全天停航，21日東琉線碼頭湧現返來遊客潮。（謝佳潾攝）

輕颱天鴿來勢洶洶，東港往返小琉球交通船航班22日全天停航，21日東琉線碼頭湧現返來遊客潮。（謝佳潾攝）

輕颱天鴿來襲，訪小琉球遊客再度被打亂行程！為確保航行安全，東港往返小琉球的交通船明天全面停駛，導致許多原訂登島玩3天2夜的遊客只好改為2天1夜甚至是單天1日遊，今天東琉線碼頭湧現返來遊客，業者估運輸人次達8500人。

「每次要去小琉球就遇上颱風！」從苗栗南下、特地要帶家人前往小琉球遊玩的李姓小姐說，因為很喜歡小琉球的度假氛圍，所以多次計畫要與家人一同前往，不料幾乎次次都遇上颱風來襲，就像這次雖然今天航班正常，但明天全日停航，擔憂後天也會受影響，還是放棄登島比較安全。

泰富輪船表示，昨天去小琉球遊玩的旅客約有3700多人，今天登島1日遊的人則有2、300人，截至下午4時許已加開19班船載運3200多人，最後以加開至23班船將島上遊客載回，至於琉球居民的返鄉人潮並不多，約4、500人與正常狀況差不多。

聯營船業者也表示，今天都以輸運遊客為主，從早上11時30分許至下午3時30分許，從小琉球開往東港的班次加開23班，載運人數約4000多，而從東港要返鄉的琉球居民人數並不多。

「颱風天就是退房天。」小琉球民宿業者指出，每到7、8月雖是暑假旅遊旺季，但也是颱風頻繁到訪的季節，早已做出遊客退房的準備，今、明兩天基本上呈現空房狀態，但考量遊客安全問題也不得不這麼做。

(中時)