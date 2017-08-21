世大運》手腕打石膏還要上 楊孟樺好拚！

楊孟樺左手腕綁著厚厚紗布，就是不想讓人看出她有骨折跡象。(黃及人攝)

當中華女排「自由女神」楊孟樺賽前走進球場，左手腕綁著厚厚紗布相當顯眼，問她怎麼了？她笑笑回答，「我沒事！」甚至賽後記者會上，她還輕描淡寫表示，「我只是練習時造成手腕挫傷，我仍然照常比賽，還是老樣子。」

可是事實上並非如此，一旁的中華隊教練林明輝坦承，楊孟樺是在昨天(20日)練習時，不小心造成左手腕輕微骨裂，但在中華隊醫療團隊檢查過後，還是同意讓楊孟樺繼續上場，「孟樺真的太想打了，更不想被取消資格。」

畢竟楊孟樺身為中華隊唯一的自由球員，可以算是除了隊長「阿非」之外，中華隊最為倚賴的防守大鎖，如果少了她在場上，確實會造成中華隊戰力受損，加上她向來榮譽心很重，當然不想讓人知道她的手腕已經骨折。

就算林明輝都已經說出真相，楊孟樺仍然不太願意把自己受傷事情曝光，「可以不要寫出來嗎？反正我沒事，這樣子還是可以打，我真的不希望因為受傷退出。」從她的口氣與表情中，充分看出楊孟樺有多想繼續打下去。

可是帶著這樣的傷勢上場，難免還是具有一定風險，林明輝表示自己已經做好最壞準備了，「假如孟樺後面真的不能打下去了，我目前傾向改用蕭湘凌或陳姿雅擔任自由球員，希望能把孟樺缺陣的傷害降到最低。」

只是看著楊孟樺在場上照拚不誤模樣，甚至頻頻搶救險球撲倒在地，她的左手腕早就不知道撞過多少次了，可是她仍然馬上站起來，替隊友打出好球大聲加油打氣，這就是中華女排的「自由女神」！你不替她喝采都不行！

(中時電子報)