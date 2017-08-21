無懼陣前換將 中華跆拳品勢混雙摘金
原被視為世大運奪金大熱門的金童玉女跆拳品勢混雙李晟綱、廖文暄，因7月初廖骨折臨時換將，誓言為女友圓金牌夢的李晟綱改與蘇佳恩上陣，2人默契十足，在「公認品勢」8.06、在「自由品勢」以4個各式精湛無失誤的後翻，拿下超越韓國的7.53超高分、平均7.853，順利摘金。
2人下場難掩興奮，蘇佳恩更大喊：「太棒了！小綱最棒！」笑說賽前一晚「緊張到快死掉」，李晟綱加碼爆料2人21點就該休息，23點蘇還傳訊息給他說要練習，2人就在他房間，他治療、她翻滾，最後就是享受地主優勢、「全場幫我加油！」
(中時)
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