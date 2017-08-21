能高大圳供水 大坪頂農業區解渴
埔里鎮合成里大坪頂是國內百香果、蘿蔔最大的產地，但因地勢較高，無豐沛水源，農民被迫鑿水井或從山下載水灌溉，經過各方努力，農委會規劃經費，確定擴大灌溉事業區，引能高大圳用水，改善當地農業生產環境。
全國90％的百香果來自大坪頂，這裡也是全台蘿蔔最大產地，但因地勢較高，旱季來臨時，農民只好鑿水井或由山下運水，相當的不便，立委馬文君向農委會爭取經費，將大坪頂納入南投農田水利會灌溉服務範圍，農委會、水利會21日舉行地方說明會，向農友報告大坪頂區域納入灌區計畫分為二個階段目標。
第一階段為西安路東側：鐵枝尾、鐵塔頂、羊咩寮、營運站、竹仔腳等私有地共148公頃及台灣糖業121公頃等灌區，預計今年底完成納入灌溉區域；第二階段為西安路西側：北寮、太平國小、松柏崙、大雁頂等私有地約400公頃農地，將分為一、二期辦理供水工程，總工程經費5900萬元，預計於明年底完成納入灌溉區域。另大坪頂營運站聯外農路年久老舊破損不堪，將來納入灌區後，往來之會友與洽公人員激增，為維護人員進出安全及附近農戶農產運輸安全，將爭取經費辦理改善修復。
馬文君表示，大坪頂因長期深受缺水之苦，農民關注供水議題已久，農友擠滿會場，在確認豐沛水源引至大坪頂，心中無不雀躍，不僅大坪頂450餘戶、2千多名農友灌溉受惠，預估會吸引更多年輕朋友返鄉從事農事生產，提高經濟收入。
(中時)
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