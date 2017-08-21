世大運》跆拳道品勢混雙摘中華第三金 獎牌榜第四

世大運跆拳道混雙李晟綱(左)與蘇佳恩聯手幫助中華隊奪得本屆第三面金牌。(世大運組委會提供)

世大運跆拳道品勢項目今日大豐收，先在男女團體賽奪得雙銀，最後上場的混雙由李晟綱與蘇佳恩聯手以7.853高分摘下中華隊本屆賽事第三面金牌。

中華跆拳道品勢代表隊此次可說是中華代表團的獎牌庫，20日個人賽就拿下1銀1銅，21日先在男女團體賽奪得雙銀，最後登場的混雙賽李晟綱／蘇佳恩在公認品勢項目得到8.06分，自由品勢表演項目拿到最高7.53分，總均分7.853分，技壓強敵韓國隊的7.813分，摘下中華隊在本屆世大運的第三面金牌。

中華隊目前以以3金、7銀、2銅，總獎牌榜暫居第四，僅次於韓國(10金)、北韓(5金)與日本(4金)之後。

(中時電子報)