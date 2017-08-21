Butterfly交響樂團演出　一流首席助陣

埔里Butterfly交響樂團24日即將演出，國台交小提琴首席張睿洲（立者）特地前來指導。（廖肇祥攝）

埔里Butterfly交響樂團24日即將演出，謝幕晨（中）已錄取休士頓交響樂團第二部小提琴首席，仍趁著暑假回台指導弟弟、妹妹們。（廖肇祥攝）

埔里Butterfly交響樂團24日即將演出，謝幕晨出身埔里，並已錄取休士頓交響樂團第二部小提琴首席，仍然趁著假期回到埔里指導團員。（廖肇祥攝）

埔里Butterfly將於24日晚上於埔里藝文中心演出，這個鄉鎮型交響樂團，背後有多位音樂好手支持，如出身埔里的謝幕晨是休士頓交響樂團第二部小提琴首席，她固定暑假回台灣指導弟弟妹妹們；小提琴家張睿洲是國立台灣交響樂團首席，擁有美國馬里蘭大學小提琴音樂藝術博士學位，5年來帶領著樂團孩子們成長。

2012年，有一位台灣女留學生，從波士頓往費城寄宿家庭途中，因旅途勞累，將昂貴的名琴遺失在電車上，這訊息傳回台灣，上了報紙頭版頭條，這位健忘的女孩就是今年24歲的謝幕晨，她大學就讀波士頓新英格蘭音樂院，研究所畢業於休士頓萊斯音樂院，今年1月錄取休士頓交響樂團，榮獲評審全數通過正式當選第二部小提琴首席，是整個樂團最年輕，也是「唯二」來自台灣的首席。

要進入歐美人士為主的休士頓交響樂團要經過4關，除了筆試術科外，最關鍵的是「隔幕」演奏，謝幕晨指出，評審隔著布幕，只能聆聽競試樂手拉完一首完整的曲子，目的是不讓候選人的膚色、長相、穿著、動作表情，影響評審給分，要進入北美前10大交響樂團，全憑實力，與學歷背景無關，更能招募到來自世界各地的一流樂手。

雖然在台北出生，卻在埔里長大，謝幕晨認為自己是「埔里囝仔」， 年暑假回台灣開獨奏會，一定都有埔里場，她表示，深刻覺得，埔里Butterfly交響樂團的孩子們保有愛音樂的純真，希望自己能將國外所學帶回國，幫助偏鄉的弟弟妹妹們一步一步的邁向卓越，肯定自我。

張睿洲5歲開始習琴，14歲贏得全國小提琴比賽，通過教育部資賦優異留學甄試，進入美國琵琶地音樂院，完成小提琴和錄音藝術科學等學位，並曾任職於美國國家廣播電台錄音工程師，取得美國馬里蘭大學小提琴音樂藝術博士學位，張睿洲演奏足跡遍佈世界，並與林昭亮、胡乃元、Julian Rachlin等國際知名音樂家合作，長期協助埔里Butterfly交響樂團暑期大師班音樂營。

大師級指導的埔里Butterfly交響樂團，將於24日晚間7時於埔里藝文中心公演，樂團小提琴首席蘭馨率領弦樂團成員一起參與，主辦單位表示，歡迎大家一起來欣賞弦樂部精湛的演出。

(中時)