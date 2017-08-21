汪東城生日會大驚喜 粉絲開「黃金勞斯萊斯」接機
汪東城（大東）24日即將過36歲生日，20日他在廣州舉辦生日會，現場來了1000多名粉絲，竟有粉絲開著中國大陸首部黃金勞斯萊斯到機場接機。他最近有熱血題材新劇《鎮魂街》正在熱播，播出2週就破10億點擊率，因此跟往年不同，今年活動現場來了不少男性粉絲，除了女孩的尖叫聲，還增加多了雄性低吼聲。
大東從去年至今一直在拍戲，很少有時間跟粉絲面對面接觸，他特別在生日會上增加了不少和粉絲親密接觸的遊戲，自己還忍不住當起主持人，其中有位男性粉絲上台後，台下的女粉絲要求大東對他「公主抱」，男粉表現大方，反而是大東感覺不好意思。此外，也有一位行動不便的粉絲千里迢迢來到現場，大東特別請保安和他一起小心抬舉粉絲上台和他互動，激動的女粉絲當場落淚不止，讓他很窩心，光是和粉絲玩遊戲的環節就玩了3個多小時，加上演唱、合影，整場活動整整舉行了5個多小時，粉絲玩到盡興才結束。
這場活動也是大東公布今年他將投身在公益慈善項目啟動元年，他在生日會上請粉絲們跟他一起身體力行持續下去，他21日又飛北京做芭莎慈善公益直播，23日將在北京舉行生日會，24日生日當天則是要飛回劇組拍戲，行程非常忙碌。
(中時)
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